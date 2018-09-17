3 قضايا على طاولة الرئيس الألماني في فنلندا

أعلن مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أنه ستتم خلال زيارة الرئيس الألماني فرانك - والتر شتاينماير، إلى فنلندا مناقشة العلاقات الثنائية بين هلسنكي وبرلين، والأمن في أوروبا، والعلاقات مع روسيا والولايات المتحدة