روسيا... زلزال شدته 4.7 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الإثنين 17 سبتمبر / أيلول، أن زلزالا شدته 4.7 درجة وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل كامتشاتكا.