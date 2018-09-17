القوات الأوكرانية توثق 30 حالة قصف لمواقعها في دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن تعرض مواقعها لـ 30 عملية إطلاق نار في منطقة دونباس شرقي البلاد خلال الـ 24 الساعة الماضية .

كييف — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للعملية العسكرية، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "إن الميليشيا [وحدات الدفاع الشعبي] في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقع القوات الأوكرانية 30 مرة خلال الـ 24 الساعة الماضية".

© Sputnik . Stringer جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها

وأضاف البيان: "على مدار اليوم الماضي، لم تقع إصابات بين أفراد القوات الموحدة".

وكان الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، قد أعلن في 30 نيسان/أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من عام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.