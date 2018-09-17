الإعصار مانكوت يتجه غربا وأقاليم صينية تتأهب لأمطار غزيرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن المناطق الجنوبية من البلاد معرضة للمزيد من الأمطار الغزيرة، اليوم الاثنين، مع تحرك إعصار مدمر غربا، فيما علقت السلطات بالفعل خدمات النقل الرئيسية واضطر ملايين السكان لترك منازلهم.

ووصل الإعصار المداري مانكوت إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرق الصين، أمس الأحد، بعدما سبب دمارا في الفلبين، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد القتلى 50 قتيلا.

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo الفلبين تعلن حصيلة قتلى "مانكوت"

وقالت الهيئة الصينية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن من المتوقع هطول ما بين 100 و160 ملليمترا من الأمطار جراء الإعصار الذي أطلق عليه "ملك العواصف".

وأضافت أن مانكوت وصل إلى منطقة هنغشيان في قوانغشي الساعة السادسة صباحا (2200 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) وتراجع إلى "عاصفة مدارية".

وتابعت أن مانكوت من بين أكبر عشر عواصف تهب على جنوب شرق الصين منذ عام 1949 إذ تصل سرعة الرياح داخله إلى نحو 162 كيلومترا في الساعة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن تقارير قولها إن شخصين لقيا حتفهما في قوانغدونغ أكبر أقاليم الصين من حيث الكثافة السكانية. وأضافت أن ما يربو على 2.45 مليون شخص اضطروا للإجلاء.