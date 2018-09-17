طيار أمريكي يكشف عن "سلاح سري" غامض بالخطأ (فيديو)

حدثت الحالة الغريبة مع قائد سلاح الجو الأمريكي- عندما كان يهبط بالمقاتلة الأمريكية على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، حيث ظهر جسم معدني يشبه المثلث، كان على متن الحاملة.

وظهر في الفيديو الذي نشر على اليوتيوب "مثلث غامض" عند التصوير البطيء. وأشار صاحب الفيديو إلى أنه لم يرصد من قبل عند الولايات المتحدة شيء مشابه.

ووفقا لمستخدمي الإنترنت، "المثلث الغامض" هو مجرد طائرة تحت اسم "تي إر-3 بي"، ويعتقد أنها طائرة تجسس سرية للغاية.

وكتب أحد المستخدمين: "إنها موجودة بالفعل!".

ولم يستبعد بعضهم أن يكون الفيديو مونتاج.

وعلق مستخدم آخر: "إنهم لما كانوا سيتركوه على متن الحاملة. إنها ربما تكون سفينة فضائية ليس لهم، أو تكنولوجيا سرية للغاية".