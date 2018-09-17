الداخلية التركية تعلن تحييد 46 عنصرا من حزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 46 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ومنظمات إرهابية أخرى بينهم قياديين اثنين، وذلك في إطار عمليات أمنية نفذتها داخل البلاد خلال الأسبوع الأخير.

أنطاكيا — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "قامت قوات الأمن التركية بتحييد 46 عنصرا من حزب العمال الكردستاني ومنظمات إرهابية مختلفة بينهم زعيمين في إطار عمليات أمنية نفذتها داخل البلاد في الفترة الممتدة بين 10 و 17 أيلول/ سبتمبر الجاري".

© AP Photo / Petros Karadjias تركيا: نعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في إدلب السورية

وأوضح البيان:" أن 16 عنصرا من عناصر المنظمات الإرهابية قد قتلوا، فيما أصيب 20 آخرين خلال العمليات، وأن 10 منهم قد سلموا أنفسهم إلى سلطات الأمن".

وأشار البيان إلى "أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم في محافظة هاتاي (لواء إسكندرون) المحاذية لمحافظة إدلب السورية، أحدهما ينتمي إلى هيئة تحرير الشام والآخر لتنظيم داعش في حين تم إلقاء القبض على 11 من حزب العمال الكردستاني في هاتاي".

وأكد أن العمليات أسفرت عن اعتقال 606 شخصا، 138 منهم من حزب العمال الكردستاني و37 من تنظيم داعش و29 من المنظمات اليسارية و402 آخرين من منظمة فتح الله غولن.

وأعلنت هيئة الأركان التركية صباح اليوم الاثنين تحييد 5 مسلحين في ضربات جوية على ريف شيرناق جنوب شرق تركيا ومنطقة هاكورك شمالي العراق.