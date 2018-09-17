القوات الجوية للناتو ترافق طائرات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الاثنين، أن مقاتلات سلاح الجو التابعة لحلف الناتو، التي تقوم بمهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق، رافقت طائرات روسية مرة واحدة، خلال أسبوع

فيلنوس — سبوتنيك. وقالت الدفاع الليتوانية في بيان لها: "في الفترة من 10 إلى 16 أيلول/سبتمبر، قامت مقاتلات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقوم بمهمة الشرطة الجوية في دول البلطيق بالتحليق مرة واحدة خلال الأسبوع في الفضاء الجوي الدولي فوق بحر البلطيق لمرافقة الطائرات العسكرية الروسية."

وبدأت القوات الجوية البلجيكية بمهمة الشرطة الجوية التابعة للناتو في بلدان البلطيق منذ أيلول/ سبتمبر، من الأراضي اللتوانية باستخدام المقاتلات من طراز "إف —16" فالكون.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في أكثر من مناسبة، أن الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية كانت وما زالت تلتزم في كافة طلعاتها بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن جميع الطلعات الجوية لطائرات وزارة الدفاع الروسية تنفذ وستنفذ بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

يذكر أن دول البلطيق لا تملك أية طائراتٍ عسكرية مناسبة، لكي تقوم بعملياتٍ استطلاعية جوية دورية، ولذلك تقوم طائرات مختصة لحلف شمال الأطلسي، بهذا النوع من المناوبات لحماية المجال الجوي لدول البلطيق منذ شهر نيسان/أبريل عام 2004، أي بعد دخول تلك الدول ضمن حلف الناتو، حيث تتمركز بعض طائرات حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا بقاعدة "زوكنياي" الجوية، التي تبعد خمسة كيلومتراتٍ عن ""شياولياي"، وكذلك يتمركز جزء آخر من تلك الطائرات، في قاعدة " آماري" الجوية، والتي أصبحت منذ العام 2014 مركزاً إضافياً، لاستضافة طائرات حلف شمال الأطلسي. وفي قمة حلف "الناتو" في شيكاغو عام 2012، جرى تمديد المهمة إلى أجل غير مسمى.