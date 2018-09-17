عملية طعن في بروكسل... والشرطة تصدر بيانا (فيديو)

أعلنت الشرطة البلجيكية، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، وقوع عملية طعن في العاصمة بروكسل.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة البلجيكية أطلقت النار، وأصابت رجلا، بعدما هاجم أحد الضباط بسكين في أحد الأحياء شمالي العاصمة بروكسل.

© REUTERS / ERIC VIDAL إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بسكين في بلجيكا

وقالت إيلسي فان دي كيري، الناطقة باسم شرطة بروكسل: "الرجل كان يهاجم أحد زملائنا بسكين، لكن ضابطا ثانيا أطلق النار على المهاجم".

وأوضحت الشرطة البلجيكية أن منفذ عملية الطعن تم إلقاء القبض عليه وأصيب إصابات بالغة.

لكن عادت وقالت الناطق باسم شرطة بروكسل: "ما زلنا نحقق في ملابسات الحادث بالكامل، لأنه لم تتضح بعد كل التفاصيل والمعلومات الكاملة المتعلقة بها.

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يذكر أنه في نهاية شهر أغسطس/آب، أعلنت الشرطة البلجيكية وقوع حادث طعن أيضا في بلدية بلوميير، أسفرت عن سقوط إصابات عديدة، لكن نفت في وقت لاحق الشرطة وجود أي علاقة للحادث بالإرهاب.