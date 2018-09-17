عملية طعن في بروكسل... والشرطة تصدر بيانا (فيديو)

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن الشرطة البلجيكية أطلقت النار، وأصابت رجلا، بعدما هاجم أحد الضباط بسكين في أحد الأحياء شمالي العاصمة بروكسل.
وأوضحت الشرطة البلجيكية أن منفذ عملية الطعن تم إلقاء القبض عليه وأصيب إصابات بالغة.
لكن عادت وقالت الناطق باسم شرطة بروكسل: "ما زلنا نحقق في ملابسات الحادث بالكامل، لأنه لم تتضح بعد كل التفاصيل والمعلومات الكاملة المتعلقة بها.
Just after the possible shooting incident at Maximilaanpark #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/PaMc06Kpzn— Kʀɪs G (@osintbear) September 17, 2018
يذكر أنه في نهاية شهر أغسطس/آب، أعلنت الشرطة البلجيكية وقوع حادث طعن أيضا في بلدية بلوميير، أسفرت عن سقوط إصابات عديدة، لكن نفت في وقت لاحق الشرطة وجود أي علاقة للحادث بالإرهاب.
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