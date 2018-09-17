أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران لن تشارك في العمليات العسكرية في إدلب السورية، مشيرة إلى أن وجودها سيكون فقط عبر مستشاريها.

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قوله، اليوم الاثنين: "أعلنا مرارا أن إيران لن تشارك في العمليات العسكرية في إدلب، ووجود إيران هناك فقط بمستشاريها".

وأضاف قاسمي: "حل الوضع في إدلب يجب أن يكون دون خسائر بشرية، وبمراعاة الجانب الإنساني، وهذا الأمر طرح على الجانب الروسي، والتركي أيضا".

وفي سياق التصريحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بالأوضاع في مدينة إدلب، أكد خطيب الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران، آية الله كاظم صديقي، أن بلاده تقف إلى جانب سوريا في تدمير ودك آخر معقل للإرهابيين في إدلب السورية.

وأشار الخطيب يوم الجمعة الماضي من العاصمة طهران إلى أن "الجيش السوري الشجاع على وشك الانقضاض على آخر معقل للإرهابيين القتلة وعملاء أمريكا في هذه المنطقة". بحسب ما نقلته وكالة "فارس".

وتابع مؤكدا: على الرغم من هذه التهديدات، فإن الجيش السوري ومعه القوات الإيرانية الشجاعة، سوف يدك آخر معقل للإرهابيين وينقذ المنطقة من أيديهم.