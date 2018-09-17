الدفاع الروسية تقدم تسجيلا صوتيا لمحادثات أوكرانية حول إسقاط الطائرة الماليزية

ووفقا لأقوال كوناشينكوف، فإن تسجيل الحديث بين العسكريين الأوكرانيين تم في منطقة أوديسا في عام 2016، خلال مناورات "روبيج-2016" وتم نشره عبر وسائل الإعلام الأوكرانية.
وأكد أحد المتحاورين في التسجيل الصوتي إمكانية تكرار كارثة "إم إن-17" الماليزية، قائلا: "إذا كان الأمر كذلك… سيكون "بوينغ" ماليزي آخر".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن صوت أحد المتحادثين يعود إلى العقيد غرينتشاك، المسؤول عن المجال الجوي في تلك المنطقة.
وكانت طائرة الركاب الماليزية "بوينغ"، المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، قد سقطت شرقي إقليم دونيتسك في أوكرانيا، يوم 17 تموز/يوليو من عام 2014. وأسفرت الكارثة عن مصرع جميع الركاب، البالغ عددهم 283 راكبا، إضافة إلى 15 شخصا من أفراد الطاقم.
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