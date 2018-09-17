الدفاع الروسية تقدم تسجيلا صوتيا لمحادثات أوكرانية حول إسقاط الطائرة الماليزية

قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين 17 أيلول/سبتمبر، إن التسجيل الصوتي، الذي قدمته وزارة الدفاع الروسية يثبت تورط أوكرانيا في إسقاط الطائرة الماليزية في عام 2014.

ووفقا لأقوال كوناشينكوف، فإن تسجيل الحديث بين العسكريين الأوكرانيين تم في منطقة أوديسا في عام 2016، خلال مناورات "روبيج-2016" وتم نشره عبر وسائل الإعلام الأوكرانية.

© Sputnik . Vitaliy Belousov الدفاع الروسية: الصاروخ الذي أسقط الطائرة الماليزية كان أوكرانيا

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن أوكرانيا ليست متورطة في الكارثة فحسب، بل وفي التلاعب بالتحقيق الدولي.

وأكد أحد المتحاورين في التسجيل الصوتي إمكانية تكرار كارثة "إم إن-17" الماليزية، قائلا: "إذا كان الأمر كذلك… سيكون "بوينغ" ماليزي آخر".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن صوت أحد المتحادثين يعود إلى العقيد غرينتشاك، المسؤول عن المجال الجوي في تلك المنطقة.

وكانت طائرة الركاب الماليزية "بوينغ"، المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، قد سقطت شرقي إقليم دونيتسك في أوكرانيا، يوم 17 تموز/يوليو من عام 2014. وأسفرت الكارثة عن مصرع جميع الركاب، البالغ عددهم 283 راكبا، إضافة إلى 15 شخصا من أفراد الطاقم.