بكين تتعهد ببذل جهد أكبر للحد من استخدام الكيماويات المستنفدة للأوزون

وتعتبر الصين من الدول الموقعة على بروتوكول مونتريال عام 1987 وهو معاهدة دولية تلزم الموقعين بوقف تدريجي لتصنيع كيماويات لا تسهم فقط في ظاهرة الاحتباس الحراري، بل مسؤولة كذلك عن تدمير طبقة الأوزون التي تحمي كوكب الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بحسب وكالة "رويترز".
واتهمت الجماعات المدافعة عن البيئة الشركات الصينية هذا العام باستخدام مادة (سي.اف.سي-11) المحظورة المستنفدة للأوزون.
وأشار تشاو إلى أن الصين ستلاحق بحسم أي انتهاك لاتفاقية مونتريال.
وقال تشين ليانغ مدير عام مكتب التعاون الاقتصادي الأجنبي بوزارة البيئة لـ"رويترز" إن المفتشين يولون الآن اهتماما أكبر بالانتهاكات ويتبعون سياسات صارمة لا تسمح بأي تهاون.
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