ماي تحذر النواب المعترضين على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الاثنين، النواب المعترضين على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي من أن البديل المتاح هو عدم إبرام اتفاق للخروج، وذلك قبل نحو ستة شهور من الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، في مقابلة أذيعت اليوم الاثنين: "عندما يصل الأمر لهذه المرحلة… أعتقد أن البرلمان سيصوت لصالح الاتفاق لأن الناس سيدركون أهمية الحفاظ على علاقة تجارية جيدة مع الاتحاد الأوروبي… فيما لدينا حرية الاستفادة من مزايا وفرص الخروج من التكتل".

وتابعت: "إذا لم يصادق البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، فإني أعتقد أن البديل لذلك هو عدم وجود صفقة على الإطلاق".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky ماي قد تواجه مشكلة بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس المقبل، لكن لم تتضح الأمور بعد. فلم يتم حتى الآن التوصل لاتفاق شامل للخروج وهدد معارضون من داخل حزب المحافظين بالتصويت ضد الاتفاق إذا تمكنت ماي من إبرامه.

وتحيط الشكوك بمصير حكومة ماي وخطتها للخروج من التكتل بسبب الغموض بشأن قدرتها على الحصول على 320 صوتا في مجلس النواب بالبرلمان مطلوبة لإقرار الاتفاق.

ودافعت رئيسة الوزراء عن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان، في أعقاب استقالة وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، والوزير السابق المكلف ببريكست ديفيد ديفيس، ووصفتها بأنها "خطة سليمة".

وقال رئيس بلدية لندن صادق خان، يوم أمس الأحد، إذا كان على بريطانيا الآن الاختيار بين اتفاق خروج سيء أو عدم وجود اتفاق وهو أمر مدمر لذلك يتعين أن يحصل الناخبون على فرصة لإبداء رأيهم في استفتاء آخر.

جدير بالذكر أن غالبية البريطانيين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام، يوم 23 حزيران/يونيو 2016، وأقرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، مشروع قانون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مانحة إياه بذلك صفة قانون، يبدأ العمل به اعتبارا من خروج المملكة من الاتحاد، في 29 آذار/مارس 2019.