أردوغان: البيان المشترك بعد لقاء بوتين بشأن سوريا سيمنح "أملا جديدا" للمنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن البيان المشترك الذي سيصدر بعد لقاء بوتين بشأن سوريا، اليوم، سيمنح "أملا جديدا" للمنطقة.

© Sputnik . Sergey Guneev بيسكوف: بوتين وأردوغان مستمران في مناقشة سوريا والوضع في إدلب صعب

موسكو — سبوتنيك . أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن التصريحات عقب لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين ، ستكون مهمة جدا، "وستمنح الأمل للمنطقة".

وقال أردوغان: "أعتقد أن العالم كله وليس المنطقة فقط، يوجه أنظاره إلى لقاء اليوم، والتصريحات التي سنلقي بها هنا بعد هذا اللقاء، تمنح الأمل للمنطقة".

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقة بين روسيا وتركيا تتطور بشكل ايجابي وسريع، وهذا يخص التجارة والأمن في الساحة الدولية، مشيرا إلى وجود قضايا صعبة أيضا.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره التركي: "علاقاتنا تتطور بشكل سريع وايجابي. وهذا يخص العلاقات التجارية — الاقتصادية التي تنمو بوتيرة سريعة. وهذا يخص تعاونا على المسار الأمني خاصة في المنطقة والساحة الدولية. هناك الكثير من القضايا، وهناك أيضا قضايا معقدة. يسعدني جدا رؤيتك ليس فقط لتبادل الآراء حول هذه المجموعة الكاملة من المسائل، ولكن أيضا للبحث عن حلول".