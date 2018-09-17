نمو ملحوظ للصادرات الإيرانية إلى قطر

أعلن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية القطرية المشتركة، عدنان موسى بور، عن نمو قيمة صادرات السلع والخدمات إلى قطر بنسبة 81% خلال الفترة من 21 مارس/ آذار وحتى 22 اغسطس/ آب 2018.

وأوضح عدنان موسى بور، اليوم الاثنين، بأنه تم تصدير سلع بقيمة 119 مليونا و437 ألف دولار إلى قطر في الشهور الخمسة المذكورة، صعودا عن 65.89 مليون دولار المسجلة بالفترة المناظرة 2017.

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وأضاف أن حجم الصادرات إلى قطر بلغ 624 ألفا و840 طنا خلال الفترة من 21 مارس/ آذار وحتى 22 أغسطس/ آب 2018 بنمو 8% على أساس سنوي، وفقا لوكالة " فارس ".

وبين موسى بور أن من أهم السلع المصدرة: الحديد والصناعات الخشبية والأسمنت الأبيض والخضروات والحلويات والفواكه والمفروشات والسكر فضلا عن القار والبروفيل.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات وومصر علاقاتها، مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها حظرا تجاريا، متهمة إياها بتقديم الدعم لمجموعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة، كما نددت الدول المقاطعة بالتقارب بين قطر وإيران، التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.