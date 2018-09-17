نمو ملحوظ للصادرات الإيرانية إلى قطر

وأوضح عدنان موسى بور، اليوم الاثنين، بأنه تم تصدير سلع بقيمة 119 مليونا و437 ألف دولار إلى قطر في الشهور الخمسة المذكورة، صعودا عن 65.89 مليون دولار المسجلة بالفترة المناظرة 2017.
وبين موسى بور أن من أهم السلع المصدرة: الحديد والصناعات الخشبية والأسمنت الأبيض والخضروات والحلويات والفواكه والمفروشات والسكر فضلا عن القار والبروفيل.
وقطعت السعودية والبحرين والإمارات وومصر علاقاتها، مع قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، وفرضت عليها حظرا تجاريا، متهمة إياها بتقديم الدعم لمجموعات إرهابية، الأمر الذي تنفيه الدوحة، كما نددت الدول المقاطعة بالتقارب بين قطر وإيران، التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.
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