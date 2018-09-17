إيران تحسم الجدل حول الخلافات بين ظريف وروحاني

حسم المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، بهرام قاسمي، الجدل الدائر حول وجود خلافات بين رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخراجية محمد جواد ظريف.

وقال قاسمي، اليوم الاثنين، إن "ما تناقلته وسائل الإعلام حول نشوب خلاف في وجهات النظر بین رئیس الجمهوریة ووزیر الخارجیة بشأن مشاركة أو عدم مشاركة الرئیس في اجتماع الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة لا أساس له من الصحة"، وفقا لوكالة "إرنا".

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وردا علی أسئلة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال قاسمي إن وزارة الخارجیة ستتخذ قرارها بهذا الشأن بناء علی مصالح البلاد ومتطلبات الأوضاع الراهنة والمعاییر المحددة مسبقا، واصفا مشاركة الرؤساء الإیرانیین في اجتماع الجمعیة العمومیة بأنها لیست بالأمر الجدید.

واعتبر هذه المشاركة السنویة فرصة دبلوماسیة مهمة تستعرض إیران من خلالها وجهات نظرها وتطلق مواقفها وتعقد اجتماعات هامشیة مع مسؤولین من دول أخری.

وأضاف: أتصور أن الرئیس سیشارك في هذا الاجتماع الدولي لأن هذه الزیارة ستكون فرصة له ولوزیر الخارجیة محمد جواد ظریف كي یعقدا اجتماعات مع مسؤولي الدول الأخری.

وحول مشاركة الوفد الإیراني في اجتماع مجلس الأمن، اعتبر قاسمي ذلك فرصة ومباركة من شأنها تساعد المسؤولین المعنیین في اتخاذ قرارات خاصة، واصفا وزارة الخارجیة بأنها هي الجهة المعنیة الرئیسیة في الحفاظ على مصالح البلاد.