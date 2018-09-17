واشنطن تتهم موسكو بالاحتيال فيما يخص العقوبات على كوريا الشمالية

اتهمت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، روسيا بالاحتيال فيما يتعلق بالعقوبات على كوريا الشمالية.

© AP Photo / Mary Altaffer لهذا السبب... واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقالت هايلي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية: "السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا؟ لماذا بعد التصويت على اتخاذ قرار العقوبات 11 مرة، تتراجع روسيا عنها الآن؟ نحن نعرف الإجابة: لأن روسيا تحتال، والآن ضبطوهم".

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي، إلى هذا الاجتماع الطارئ، بدعوى أن بعض الدول "أجهضت وعرقلت" العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وسبق أن اتهمت واشنطن الجهات الفاعلة الروسية بممارسة ضغوط على لجنة الأمم المتحدة المستقلة، بغرض إجراء تعديلات في تقرير متعلق بفرض عقوبات على كوريا الشمالية.