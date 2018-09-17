إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة عشية "عيد الغفران"

تفرض السلطات الإسرائيلية طوقا أمنيا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بمناسبة الاحتفال بعيد "الغفران" اليهودي الذي يبدأ اعتبارا من منتصف الليل وحتى منتصف ليلة الأربعاء المقبلة.

القدس — سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين: "تفرض قيادة جيش الدفاع اعتبارا من منتصف الليل وحتى منتصف ليلة الأربعاء — الخميس القادمة طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية وذلك بسبب حلول يوم الغفران".

قبل #يوم_الغفران جرت صلوات خاصة في #الحرم_الإبراهيمي في #الخليل بمشاركة اكثر من ١٥ الف مصلي يهودي (بالعام الماضي شارك —١٠ الف مصلي)



لقد قامت قوات الأمن باستعدادات متنوعة لتأمين الصلوات دون أحداث تذكر. pic.twitter.com/sgIEQTrH2m — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 17, 2018

وأضاف البيان "كما سيتم أيضا إغلاق المعابر مع قطاع غزة".

وتابع بيان الجيش الإسرائيلي قائلا: "لن يسمح خلال هذه الفترة إلا للحالات الإنسانية والطبية بدخول إسرائيل وذلك بعد الحصول على تصريح".

هذا ومن المقرر أن يفرض الجيش الإسرائيلي مجددا طوقا أمنيا على الضفة الغربية وقطاع غزة من منتصف ليل السبت — الأحد المقبل، ويستمر حتى الاثنين الأول من تشرين/ أكتوبر 2018.