ميركل ترفض تأكيد تقرير عن إقالة رئيس المخابرات الألمانية

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الاثنين إنه ليس لديها ما تضيفه لما قالته بالفعل عن رئيس المخابرات الداخلية الألمانية بعد أن نشرت صحيفة" دي فيلت" أنها اتخذت قرارا بضرورة إقالته.

وكانت ميركل قالت يوم الجمعة إن الائتلاف الحاكم لن ينهار بسبب مستقبل هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي.إف.في) الذي تعرض لانتقادات

بعد أن أثار الشكوك بشأن صحة تسجيل مصور يظهر لقطات لمتظاهرين من اليمين المتطرف يلاحقون مهاجرين بعد مقتل رجل ألماني طعنا، بحسب مانقلته "رويترز".

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH غضب في الشارع الألماني ودعوات لتشديد قواعد الهجرة بعد اغتصاب وقتل ألمانية

وردت ميركل على سؤال عما إذا كان تقرير "دي فيلت" صحيحا قائلة في مؤتمر صحفي "لا يسعني سوى تكرار ما قلته يوم الجمعة وهو ما يظل ساريا وليس هناك ما يضاف إليه".

هذا وكان المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد دعوا، إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من ترفض طلبات اللجوء الخاصة بهم بسرعة أكبر وذلك بعد غضب شعبي بسبب قضية فتاة ألمانية،

يشتبه بأن شابا عراقيا اغتصبها وقتلها.