أردوغان: اتفقنا مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب

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أردوغان: اتفقنا مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب