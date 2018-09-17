ميغان ماركل تدعم مبادرة خيرية لنساء في مركز إسلامي (صور + فيديو)

في أول مشروع خاص بها في حياتها الملكية الجديدة، أطلقت ميغان ماركل، زوجة نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، مبادرة لدعم متطوعات في مركز إسلامي.

وتتمثل مبادرة ميغان ماركل الخيرية، في كتاب طهي، يدعم مبادرة، أطلقتها متطوعات في مركز إسلامي، من أجل دعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

© REUTERS / HANNAH MCKAY موقف محرج... ميغان ماركل تظهر ثيابها الداخلية (صورة)

وأفادت التحقيقات الرسمية، أن عدد ضحايا الحريق، بلغ 72 شخصا، من بينهم 18 طفلا، ومن بين القتلى عدد من البريطانيين من أصول عربية ومن شمال أفريقيا.

ويحمل الكتاب عنوان "Together: Our Community Cookbook" أو "معا: كتاب طهي الحي"، ويضم 50 وصفة تقدمها نساء تأثرت حياتهن بحادث حريق برج غرينفيل في يناير/ كانون الثاني 2017.

وشكلت مجموعة من النساء "مطبخ الحي" في مركز "المنار للتراث الثقافي الإسلامي"، في الصيف التالي للكارثة، مبادرة لإعداد الطعام الطازج لعائلاتهم وجيرانهم.

وجمعت النساء سويا بعض الوصفات المفضلة في الكتاب، على أمل استمرار هذا العمل في مساعدة ودعم عائلات غرينفيل وعائلات أخرى في الحي.

Meghan Markle to release charity cookbook as first solo royal project https://t.co/SYgoydu3aN pic.twitter.com/DkOuE6xP7e — A100 Radio (@a100radio) September 17, 2018

وساعدت ميغان ماركل النساء في العثور على دار نشر للكتاب، وتولت المؤسسة الملكية، وهي مؤسسة خيرية أسسها أفراد العائلة المالكة دوق ودوقة كامبريدج ودوق ودوقة ساسيكس، توفير الدعم القانوني والإداري.

وكتبت ميغان ماركل مقدمة الكتاب، الذي قالت فيه إن "هذا المطبخ يجمع الثقافات معا تحت سقف واحد ويتيح الفرصة للاستمتاع بالحاجة العالمية للتواصل والاجتماع على تناول الطعام في أوقات الحزن والفرح".