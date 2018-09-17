الاستخبارات العسكرية الأمريكية تعلق على اجتماع بوتين وأردوغان حول سوريا

وصف رئيس إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية، الفريق روبرت أشلي، اليوم الاثنين، اجتماع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، حول الوضع في سوريا باجتماع مشجع من حيث تسوية النزاع في هذا البلد العربي.

واشنطن — سبوتنيك. وقال أشلي خلال كلمة له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "من المشجع أن لدينا مثل هذا النقاش، والمناقشات بين الرئيس أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

© Sputnik . Sergie Goneev بوتين: توصلنا مع أردوغان لحل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب

وفي معرض حديثه عن الوضع في محافظة إدلب السورية، وصفه أشلي بأنه: "المرجل الذي يغلي"، مشيرا إلى وجود نحو 20 مجموعة ومنظمة "مسلحة" مختلفة في هذه المنطقة."

وفي نفس الوقت، شدد أشلي على الموقف الأمريكي، الذي مفاده بأن إجراء عملية عسكرية في إدلب ممكن أن يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، على المدى الطويل.

وقال في ختام كلمته: "نرغب برؤية حوار وتفاعل بين مجموعات مختلفة بحثا عن السلام."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا خلال اجتماعهما في سوتشي اليوم إلى اتفاق بشأن إقامة، وبحلول 15 تشرين الأول/ أكتوبر، منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومتراً بين مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة في محافظة إدلب السورية، التي سيتم وضعها تحت مراقبة عسكريين من روسيا وتركيا.