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22:06 17 سبتمبر/ أيلول 2018
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    دونالد ترامب

    ترامب يصدر إعلانا حول السياسة التجارية الصينية بعد إغلاق أسواق المال

    © AP Photo / Alex Brandon
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه سيعلن عن أحدث خططه بخصوص الرسوم الجمركية على السلع الصينية بعد إغلاق الأسواق، وسط توقعات بأن يفرض رسوما على واردات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.

    وقال ترامب للصحفيين بالمكتب البيضاوي: "ستشاهدون شيئا بشأن الصين اليوم، سأعلن عن شيء بعد إغلاق الأسواق مباشرة".

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    وتشمل قائمة الرسوم، التي تضم أكثر من ستة آلاف منتج صيني اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم عليها، مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية فضلا عن منتجات استهلاكية من بينها الأثاث وحقائب اليد والمكانس الكهربائية ومنتجات البناء والأغذية البحرية، وفقا لـ"رويترز".

    وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم السبت 15 سبتمبر، إن الرسوم الجديدة، التي سيفرضها ترامب تصل نسبتها إلى نحو 10%، بحسب ما نقلته عن مصادر مطلعة.

    وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 20 يوليو/ تموز الماضي، استعداده لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الصين بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، في حال استمرت الصين في رفع الرسوم على المنتجات الأمريكية.

    وأعلنت وزارة التجارة الصينية، في وقت سابق، أن الصين بدأت إجراءات في منظمة التجارة العالمية، بسبب عزم الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية جديدة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.

    وصعدت الولايات المتحدة الأمريكية من إجراءاتها التجارية ضد الشركات والمنتجات الصينية، وفرضت رسوما وضرائب جديدة عليها.

    وجرت محادثات تجارية بين البلدين في الفترة ما بين 3-4 مايو/ أيار الماضي، هي الأولى من نوعها منذ بدء التصعيد بينهما بسبب رسوم الاستيراد الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تهديدات واشنطن بإدخال رسوم تجارية تؤثر على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار يصل إلى 150 مليار دولار سنويا.

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    الكلمات الدلالية:
    حرب تجارية, أخبار أمريكا, البيت الأبيض, دونالد ترامب, أمريكا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
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