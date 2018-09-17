منظمة إنسانية تطالب اليونان بنقل المهاجرين المعرضين للخطر من مراكز استقبالهم

وتأتي مناشدة المنظمة بعد أيام من إعلان حاكم إقليم يوجد فيه مخيم موريا ضرورة إغلاقه الشهر المقبل إذا لم تقم السلطات بإزالة "كميات مخلفات خارجة عن السيطرة".
وأضافت المنظمة أن كثيرا من الصبية يحاولون الانتحار أو إيذاء أنفسهم أسبوعيا.
وتابعت في بيان أن أطفالا آخرين يعانون من الخرس ونوبات من الذعر والقلق.
وقالت: "هذا هو العام الثالث الذي تدعو فيه منظمة أطباء بلا حدود السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبي لتحمل المسؤولية عن أخطائها".
وأضافت: "حان وقت إجلاء الأكثر عرضة للخطر على الفور إلى أماكن إقامة أكثر أمنا في بلدان أوروبية أخرى".
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