الدفاع الروسية: رصد إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، إن وسائل مراقبة الأجواء الروسية سجلت مساء 17 سبتمبر إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية من البحر الأبيض المتوسط.

وقال مصدر أمني سوري، أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بحري على مدينة اللاذقية، وأسقطت عددا من الصواريخ والأجسام الغريبة على الساحل السوري.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن: "من المرجح أن يكون العدوان أمريكيا، ويستهدف عددا من المنشآت الصناعية في اللاذقية".

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات على سوريا، انطلاقا من الأجواء اللبنانية من منطقة وادي خالد.

وبحسب ما أفاد أهالي المنطقة الواقعة عند الجانب اللبناني من الحدود السورية لوكالة "سبوتنيك"، شاهدوا الطائرات الحربية في أجواء بلدتهم ومن ثم ومضات صواريخ.