رد إسرائيل على "هجمات سوريا" والطائرة الروسية "المفقودة"

رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على وقوع هجمات صاروخية في سوريا، وبيان وزارة الدفاع الروسية، بشأن فقدان طائرة استطلاع طراز "إيل - 20"، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.

تل أبيب — سبوتنيك . قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ، ردا على طلب تعقيب من " سبوتنيك " اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول: "نحن لا نعلق على تقارير من الخارج، في إشارة إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية عن الهجمات في سوريا وفقدان طائرة استطلاع وعلى متنها طاقمها المكون من 14 شخصا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر، إن وسائل مراقبة الأجواء الروسية سجلت مساء 17 سبتمبر إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية من البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت أيضا: "في السابع عشر من سبتمبر في حوالي الساعة 11.00 بتوقيت موسكو، أثناء العودة إلى القاعدة الجوية "حميميم" فوق البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 35 كيلومترا من السواحل السورية فقد الاتصال بطاقم الطائرة الروسية " إيل — 20".