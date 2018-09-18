رئيس كوريا الجنوبية: "قمة الكوريتين" ستكون مهمة في هذه الحالة

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن: "القمة المرتقبة بين الكوريتين ذات أهمية كبرى إذا تم استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".

سيئول — سبوتنيك. تأتي تصريحات مون جي إن، قبل توجهه إلى بيونغ يانغ، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول.

© AP Photo / Korea Summit Press Pool كوريا الجنوبية ترسل إلى بيونغ يانغ مجموعة أشخاص للتحضير للقمة المقبلة بين الزعيمين

ونقل يون يونغ تشانغ، كبير سكرتيريا الرئيس للشؤون العامة في مؤتمر صحفي في سؤل عن مون جي إن ، قوله: "إذا استأنف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية نتيجة لهذه الزيارة إلى الشمال، سيكون هذا بالفعل ذات أهمية كبرى".

وتوجهت، قبل يومين، مجموعة مؤلفة من 93 مسؤولا وصحفيا وموظفا فنيا من كوريا الجنوبية، إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة، بحسب وكالة "يونهاب" الجنوبية.

يذكر أن القمة بين الكوريتين ستعقد في 18 — 20 سبتمبر في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

هذا وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ —أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه- إن، أواخر أبريل / نيسان الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونجوم الحدودية، عقدت قمة تاريخية أخرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، يوم 12 يونيو / حزيران، ما مثل أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.