كيم جونغ أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في بيونغ يانغ (فيديو)

استقبل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، لدى وصوله إلى مطار بيونغ يانغ.

سيئول — سبوتنيك . ووصل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جي إن، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول، إلى كوريا الشمالية، لإجراء محادثات سلام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفقا لما ذكره مراسل وكالة " سبوتنيك " في المركز الصحفي للقمة بين الكوريتين.

يذكر أن طائرة رئيس كوريا الجنوبية هبطت في مطار سونان الدولي، في محيط بيونغ يانغ.

وخلال زيارته، التي ستستغرق 3 أيام سيجري رئيس كوريا الجنوبية مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية مرتين، حيث سيبحث تحسين العلاقات، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، قبل وصوله إلى بيونغ يانغ: "القمة المرتقبة بين الكوريتين ذات أهمية كبرى إذا تم استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية".

يذكر أن القمة بين الكوريتين ستعقد في 18 — 20 سبتمبر في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

South Korean President Moon Jae-in arrived at the Pyongyang International Airport for his third summit with top leader of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) Kim Jong Un pic.twitter.com/zP7vgGZVZB — China Xinhua News (@XHNews) September 18, 2018

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ —أون، قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه- إن، أواخر أبريل / نيسان الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.

وعقب توقيع الاتفاق بين الكوريتين في "بيت السلام" ببلدة بانمونجوم الحدودية، عقدت قمة تاريخية أخرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة، يوم 12 يونيو / حزيران، ما مثل أول لقاء يجمع بين رئيسي الدولتين في تاريخ العلاقات بينهما، وذلك بعد عقود من التوتر بين البلدين، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.