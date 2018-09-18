أمريكا... تعرف على حصيلة ضحايا "فلورنس"

ارتفع عدد قتلى إعصار "فلورانس" الذي ضرب بلهيفن في نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 14 سبتمبر / أيلول، إلى 32 شخصا، وفقا لقناة "سي بي إس" الأمريكية.

© AP Photo / Tom Copeland ارتفاع عدد قتلى "فلورنس" في أمريكا إلى 17 قتيلا

موسكو — سبوتنيك . وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 24 شخصا جراء الكارثة من بينهم طفلان.

وأكد حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر خلال مؤتمر صحفي وفاة 17 شخصا في ولايته.

وفي يوم السبت الماضي، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مخصصا لتحديد عواقب هذه الكارثة الطبيعية، بحضور نائب الرئيس مايك بنس.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه بحلول صباح يوم الجمعة، هطلت أمطار بلغ منسوبها 76 سنتيمترا على بلدة اتلانتك بيتش الواقعة بسلسلة جبال أوتر بانكس.

وقالت السلطات في بلدة نيو بيرن إنه جرى إنقاذ أكثر من 100 شخص من الفيضانات التي غمرت المنطقة المنخفضة من البلدة.

وأبلغت كولين روبرتس مديرة المعلومات العامة بالبلدة محطة "سي.إن.إن" أن 150 آخرين ينتظرون الإنقاذ وأن سكانا خرجوا في قوارب لمساعدة الآخرين رغم الأحوال الجوية السيئة.