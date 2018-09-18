واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب

وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، قد عقدا جلسة مباحثات حول سوريا، استمرت لأربع ساعات ونصف الساعة، قررا خلالها إقامة منطقة منزوعة السلاح بطول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول الـ 15 من شهر أكتوبر / تشرين الأول من العام الجاري، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية.
جدير بالذكر، أن الجيش السوري لا يسيطر على محافظة إدلب في الوقت الحالي، حيث يتواجد مقاتلو المعارضة المسلحة، وإرهابيون ينتمون لعدد من الفصائل، التي تقوم بهجمات على مواقع الجيش السوري من حين وآخر.
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