واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب

عقلت الولايات المتحدة على جهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في محافظة إدلب السورية، وذلك عقب القمة التركية الروسية، التي تناولت هذا الأمر.

© Sputnik . Iliya Pitalev سوريا... ماذا يحدث في إدلب

واشنطن — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ": اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر / أيلول: "إننا نشجع تركيا وروسيا على اتخاذ خطوات لمنع هجوم عسكري من جانب حكومة بشار الأسد، على حد وصفه"، وحلفائه في إدلب ، ونرحب بأي جهود مخلصة للحد من العنف في سوريا".

وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، قد عقدا جلسة مباحثات حول سوريا، استمرت لأربع ساعات ونصف الساعة، قررا خلالها إقامة منطقة منزوعة السلاح بطول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول الـ 15 من شهر أكتوبر / تشرين الأول من العام الجاري، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية.

جدير بالذكر، أن الجيش السوري لا يسيطر على محافظة إدلب في الوقت الحالي، حيث يتواجد مقاتلو المعارضة المسلحة، وإرهابيون ينتمون لعدد من الفصائل، التي تقوم بهجمات على مواقع الجيش السوري من حين وآخر.