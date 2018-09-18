وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الروسي التركي ساهم بمنع الحرب في مدينة إدلب

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه بفضل الإجراءات والاجتماعات والمحادثات التي نفذت خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اجتماع روسيا وتركيا بمدينة سوتشي الروسية، تم التمكن من منع وقوع حرب في مدينة إدلب السورية.

موسكو — سبوتنيك. وكتب ظريف على "تويتر": "إن الدبلوماسية المسؤولة المكثفة خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي أجريت خلال زياراتي إلى أنقرة ودمشق، وكذلك خلال القمة الإيرانية — الروسية — التركية اللاحقة في طهران والاجتماع في سوتشي، تمكنا من منع وقوع حرب في إدلب، فضلا عن تصميمنا الحازم على محاربة التطرف والإرهاب".

مضيفا: "الدبلوماسية تعمل".

Intensive responsible diplomacy over the last few weeks-pursued in my visits to Ankara & Damascus, followed by the Iran-Russia-Turkey Summit in Tehran and the meeting is Sochi-is succeeding to avert war in #Idlib with a firm commitment to fight extremist terror. Diplomacy works. — Javad Zarif (@JZarif) September 18, 2018

وكان قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، في سوتشي وبحثا سوريا وركزا على الأوضاع في مدينة إدلب، واتفقا على إقامة منطقة خالية من السلاح هناك.