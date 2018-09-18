قتيلان فلسطينيان في غارة إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة

ولم ترد معلومات حتى الآن عن هوية القتيلين اللذين سقطا في الغارة شرقي قرية القرارة، الليلة الماضية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان في ساعة متأخرة الليلة الماضية، إن طائرة أطلقت النار على "إرهابيين اقتربوا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة على نحو يثير الريبة ووضعوا جسما بجوار السياج".
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه فكك قنبلتين على الأقل قرب السياج خلال الأيام القليلة الماضية. وتشهد المنطقة احتجاجات فلسطينية أسبوعية حاشدة منذ 30 مارس/ آذار وأحيانا ما تتحول المظاهرات للعنف.
ويطلق الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه يتصرف لمنع اختراق الحدود مع القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرصاص الحي على المتظاهرين من حين لآخر. ويقول مسؤولون طبيون في غزة إن ما لا يقل عن 179 شخصا.
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