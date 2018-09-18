قتيلان فلسطينيان في غارة إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة

قال مسعفون في غزة، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيين قتلا في غارة إسرائيلية قرب حدود القطاع مع إسرائيل بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مجموعة يشتبه بأنها كانت تعبث بالسياج الحدودي، وفقا لـ"رويترز".

ولم ترد معلومات حتى الآن عن هوية القتيلين اللذين سقطا في الغارة شرقي قرية القرارة، الليلة الماضية.

© AFP 2018 / JACK GUEZ الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية جنوبي قطاع غزة

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان في ساعة متأخرة الليلة الماضية، إن طائرة أطلقت النار على "إرهابيين اقتربوا من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة على نحو يثير الريبة ووضعوا جسما بجوار السياج".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه فكك قنبلتين على الأقل قرب السياج خلال الأيام القليلة الماضية. وتشهد المنطقة احتجاجات فلسطينية أسبوعية حاشدة منذ 30 مارس/ آذار وأحيانا ما تتحول المظاهرات للعنف.

ويطلق الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه يتصرف لمنع اختراق الحدود مع القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرصاص الحي على المتظاهرين من حين لآخر. ويقول مسؤولون طبيون في غزة إن ما لا يقل عن 179 شخصا.