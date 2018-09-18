الكاميرات ترصد "شبحا" في الولايات المتحدة أثناء عاصفة فلورنس (فيديو)

والتقطت الكاميرات على جزيرة باولي عند ساحل ولاية كارولينا فيديو لكائن غريب شفاف يشبه "الشبح" أثناء العاصفة فلورنس، وهذا الكائن يشبه إلى حد كبير ظل الإنسان الذي يمشي على طول الرصيف.

وبحسب صحيفة "ّذا صن" إنه "شبح أسطوري" "الرجل الرمادي"، الذي يظهر فقط خلال الأعاصير المدمرة، ووفقا للفولكلور المحلي، هو يحمي المكان الذي يظهر فيه من الكوارث الطبيعية.

ورصدت الشخصية الغامضة أول مرة في عام 1822، وفي عام 1956 ظهر على الكاميرات أول مرة.

هذا وقد ارتفع عدد قتلى إعصار "فلورنس" الذي ضرب بلهيفن في نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة 14 سبتمبر / أيلول، إلى 32 شخصا، وفقا لقناة "سي بي إس" الأمريكية.