الجيش الفرنسي ينفي ضلوعه في اختفاء الطائرة الروسية فوق سوريا

قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي، إن باريس غير ضالعة في اختفاء الطائرة الروسية في سوريا، التي تعرضت لهجوم صاروخي فوق البحر المتوسط، قبالة مدينة اللاذقية.

وقال المتحدث باتريك شتايغر: "الجيش الفرنسي ينفي أي ضلوع له في هذا الهجوم"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

© Sputnik . Максим Блинов الدفاع الروسية: فقدان الاتصال مع طائرة استطلاع روسية على متنها 14 عسكرية

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على وقوع هجمات صاروخية في سوريا، وبيان وزارة الدفاع الروسية، بشأن فقدان طائرة استطلاع طراز "إيل — 20"، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ردا على طلب تعقيب من "سبوتنيك" أمس الثلاثاء: "نحن لا نعلق على تقارير من الخارج، في إشارة إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية عن الهجمات في سوريا وفقدان طائرة استطلاع وعلى متنها طاقمها المكون من 14 شخصا".