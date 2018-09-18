الجيش الفرنسي ينفي ضلوعه في اختفاء الطائرة الروسية فوق سوريا

وقال المتحدث باتريك شتايغر: "الجيش الفرنسي ينفي أي ضلوع له في هذا الهجوم"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على وقوع هجمات صاروخية في سوريا، وبيان وزارة الدفاع الروسية، بشأن فقدان طائرة استطلاع طراز "إيل — 20"، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ردا على طلب تعقيب من "سبوتنيك" أمس الثلاثاء: "نحن لا نعلق على تقارير من الخارج، في إشارة إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية عن الهجمات في سوريا وفقدان طائرة استطلاع وعلى متنها طاقمها المكون من 14 شخصا".
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