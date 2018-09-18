سر وجود فرقاطة فرنسية شرقي البحر المتوسط

رصدت الرادارات الروسية، أمس الاثنين، إطلاق صواريخ من الفرقاطة الفرنسية "أوفيرن".

وأطلقت الفرقاطة الفرنسية صواريخها في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية فقدانها الاتصال بطائرة استطلاع تابعة لها، حسب آر تي.

© Photo / Franck Dubey الجيش الفرنسي ينفي ضلوعه في اختفاء الطائرة الروسية فوق سوريا

ودخلت "أوفيرن" الخدمة في أبريل/نيسان 2017، وهي فرقاطة متعددة الأغراض، وتحمل الرمز D654، وأطلق عليها اسم "Auvergne"، طبقا لإحدى المناطق الإدارية في البلاد،

ودخلت الفرقاطة الفرنسية الخدمة في 2012، واستلم سلاح البحرية الفرنسية ثاني فرقاطة الخدمة في 2015، وبدأت الثالثة الخدمة في مارس/آذار 2016.

وتم تطوير هذه الفرقاطة "في مشروع مشترك بين شركتي "DCNS" الفرنسية، و"Fincantieri" الإيطالية، وهي مضادة للغواصات والأهداف الجوية، ويمكنها "تدمير السفن السطحية وتوجيه ضربات لأهداف على أراضي الخصم".

وتسعى فرنسا لامتلاك 8 فرقاطات من هذه الفئة، ويبلغ وزنها 6 آلاف طن، وطاقمها يبلغ 108 أشخاص، من ضمنهم أفراد المروحيات التي تحملها.