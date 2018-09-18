أكبر صفقة لشراء أسلحة بعملة غير أمريكية

وقالت صحيفة "ذي اكونوميك تايمز" إن الحكومة الهندية وافقت على أكبر صفقة لشراء أسلحة من إنتاج روسيا، موضحة أن الهند ستشتري سفنا حربية بقيمة إجمالية مقدارها 2.2 مليار دولار من روسيا.

Ministry of defence of the Russian Federation فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش"

وأشارت إلى أن الاتفاقية التي تتيح للهند شراء سفن حربية جديدة من روسيا سيوقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتتضمن الصفقة شراء فرقاطتين من فئة تالفار من مصنع "يانتار" الروسي مباشرة بينما تتم صناعة فرقاطتين أخريين في الهند.

ولأن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تمنع تحويل أي مبلغ بالدولار الأمريكي إلى المصانع العسكرية الروسية فإن الهند قد تسدد قيمة الصفقة بعملة روبيه الهندية.

وتمتلك الهند اليوم 7 فرقاطات من نوع "تالفار".

وتم توقيع الصفقة في عام 2016 ولكنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.