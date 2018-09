أكبر صفقة لشراء أسلحة بعملة غير أمريكية

وقالت صحيفة "ذي اكونوميك تايمز" إن الحكومة الهندية وافقت على أكبر صفقة لشراء أسلحة من إنتاج روسيا، موضحة أن الهند ستشتري سفنا حربية بقيمة إجمالية مقدارها 2.2 مليار دولار من روسيا.

Ministry of defence of the Russian Federation

فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش"