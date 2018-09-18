قرر البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة اعتبارا من 21 سبتمبر/ أيلول.

وذكر بيان أرسله البنك المركزي التركي إلى البنوك أن الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة تقرر رفعها إلى 13% من 7%.

البنك المركزي التركي يرفع فائدة الاحتياطي الإلزامي بالليرة

https://t.co/uAB1Q0eoND — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) September 18, 2018

​وأوضح مصرفيون، نقلت عنهم "رويترز"، أن القرار سيشجع البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقوما بالليرة.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية، يوم الخميس الماضي، في أحدث خطواته لدعم الليرة.