تلفزيون إسرائيلي: نتنياهو وبوتين يجريان مكالمة هاتفية بعد قليل

أفاد مصدر دبلوماسي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القليلة المقبلة.

تل أبيب — سبوتنيك . أفاد مصدر دبلوماسي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال أقرب وقت سيجري حوار بين الزعيمين".

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد أعلنت أنه ستجري مكالمة هاتفين بين الزعيمين خلال وقت قريب.

قال تلفزيون إسرائيلي إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجريان مكالمة هاتفية بعد قليل.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي يعزي أهالي وأقارب الجنود الضحايا الذين قتلوا في سقوط طائرة "إيل-20" في سوريا.

وقال بيسكوف: "الرئيس يقدم أحر التعازي لأهالي وأقارب العسكريين من طاقم الطائرة المنكوبة".

يذكر بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول، أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي، أثناء تصديه لغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف في مدينة اللاذقية السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية.