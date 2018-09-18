فرق مكافحة الإرهاب التركية تعتقل 11 شخصا للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش"

اعتقلت فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن قيصري، اليوم الثلاثاء، 11 شخصاً في الولاية للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي بينهم أمير التنظيم في سنجار وابنه.

أنطاكيا-سبوتنيك. وقال مصدر في الاستخبارات الأمنية لوكالة "سبوتنيك": "اعتقلت فرق مكافحة الإرهاب 11 شخصاً في عملية أمنية نفذتها صباح اليوم في ولاية قيصري للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي".

وأضاف المصدر: "من بين الذين اعتقلتهم عناصر مكافحة الإرهاب أمير "داعش" في سنجار الذي يحمل الجنسية العراقية (عبد الخالق كردي) وابنه (مهدي كردي)".

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وفي هذه الأثناء أفاد المكتب الإعلامي في مديرية أمن قيصري لوكالة "سبوتنيك"، بأنه: "لا علم لنا حول اعتقال أمير "داعش" في سنجار وابنه، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الموضوع".

ونفى المكتب الإعلامي لمحافظة قيصري نبأ اعتقال أمير "داعش" في سنجار، قائلا: "ليس لدي معلومات حول اعتقال أمير "داعش" ونجله في ولاية قيصري، ولو تم اعتقاله فعلاً لكنا أصدرنا على الفور بياناً رسمياً حول الموضوع".