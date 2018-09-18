ألمانيا ترحب باتفاق بوتين وأردوغان وتواصل المشاركة في المفاوضات حول إدلب السورية

برلين — سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عن ماس قوله: "هذه إشارة جيدة، والآن الحديث سيدور حول ترجمتها على أرض الواقع وفقا لما تم التوصل إليه، وسنواصل المشاركة في المفاوضات بشكل نشط".
هذا وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والتركي، رجب طيب أردوغان أمس الإثنين، في سوتشي إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب السورية، فيما وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة بشأن ضمان استقرار الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد.
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