ألمانيا ترحب باتفاق بوتين وأردوغان وتواصل المشاركة في المفاوضات حول إدلب السورية

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا ستواصل المشاركة في المفاوضات حول إدلب السورية مشيرا إلى ترحيب برلين بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي في سوتشي.

برلين — سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عن ماس قوله: "هذه إشارة جيدة، والآن الحديث سيدور حول ترجمتها على أرض الواقع وفقا لما تم التوصل إليه، وسنواصل المشاركة في المفاوضات بشكل نشط".

© Sputnik . Basel Shartouh سفير سوريا في لبنان: اتفاق إدلب يمثل اختبارا لقدرة تركيا على الوفاء بالتزاماتها

وأعرب الوزير الألماني ، عن ارتياح بلاده لـ "بروز هذا التفاهم" ومن أجل ذلك كانت ألمانيا "في الأسابيع الأخيرة تجري مفاوضات مع الجانبين الروسي والتركي".

هذا وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والتركي، رجب طيب أردوغان أمس الإثنين، في سوتشي إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب السورية، فيما وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة بشأن ضمان استقرار الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد.