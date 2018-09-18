وزير الدفاع التركي: أنقرة تواصل العمليات في إدلب بالتنسيق مع روسيا

قال وزير الدفاع التركي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل العمليات في إدلب بالتنسيق مع روسيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الوزير التركي، خلوصي أكار، قوله إن بلاده ستواصل أنشطتها العسكرية في إدلب السورية بالتنسيق مع روسيا كما كانت تفعل حتى هذه اللحظة.

#عاجل| وزير الدفاع التركي: سنواصل أنشطتنا العسكرية المتعلقة في #إدلب بالتنسيق مع #روسيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 18, 2018

كما ذكر الوزير أن "اتفاق سوتشي بشأن إدلب مكسب مهم للدول المعنية وسكان المنطقة".

#عاجل| وزير الدفاع التركي: اتفاق #سوتشي بشأن #إدلب مكسب مهم للدول المعنية وسكان المنطقة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 18, 2018

​وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا، أمس، على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".

وأكد الرئيس التركي "نعتقد أن الخطوات التي حققناها اليوم سوف تساهم في حل القضية السورية".