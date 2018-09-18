نتنياهو يعزي بوتين ويقترح إرسال قائد سلاح الجو مع معلومات حادث "إيل -20"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل العسكريين الروس جراء تحطم الطائرة الروسية، واقترح إرسال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى موسكو لتقديم معلومات تخص حادث "إيل -20".

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "نتنياهو أعرب عن أسفه في مقتل العسكريين الروس، وأكد أن سوريا تتحمل مسؤولية تحطم الطائرة".

وأعلن المكتب الصحفي المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأخير أكد لبوتين عزم إسرائيل على مواجهة التواجد الإيراني العسكري في سوريا.

كما أعلن المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نتنياهو، دعا في حديثه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ضرورة مواصلة التنسيق الروسي الإسرائيلي في سوريا، بغض النظر عن مقتل طاقم الطائرة الروسية "إيل-20" هناك.

وقال مكتب رئيس الحكومة: "أكد نتنياهو أهمية مواصلة التنسيق في مجال الأمن بين إسرائيل وروسيا، والذي منع في السنوات الثلاث الأخيرة الكثير من الخسائر من كل الطرفين".

وأكد نتنياهو، على عزم إسرائيل مواصلة مواجهة الوجود الإيراني في سوريا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "رئيس الوزراء نتنياهو أكد أن إسرائيل مصممة على الحيلولة دون تموضع الجيش الإيراني في سوريا والمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة لحزب الله".