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18:44 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة أسبوعية في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 16 سبتمبر/ أيلول 2018

    نتنياهو يعزي بوتين ويقترح إرسال قائد سلاح الجو مع معلومات حادث "إيل -20"

    © REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool
    العالم
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    الموضوع:
    إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا (28)
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    أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعازيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقتل العسكريين الروس جراء تحطم الطائرة الروسية، واقترح إرسال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى موسكو لتقديم معلومات تخص حادث "إيل -20".

    إف-16
    © Raytheon
    خارطة الكمين الإسرائيلي لـ"إيل-20" (صورة)
    موسكو — سبوتنيك. أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تعازيه لروسيا في حادث تحطم طائرة إيليوشين-20 الروسية، محملا سوريا مسؤولية هذا الحادث.

    وجاء في بيان المكتب الصحفي: "نتنياهو أعرب عن أسفه في مقتل العسكريين الروس، وأكد أن سوريا تتحمل مسؤولية تحطم الطائرة".

    وأعلن المكتب الصحفي المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأخير أكد لبوتين عزم إسرائيل على مواجهة التواجد الإيراني العسكري في سوريا.

    كما أعلن المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نتنياهو، دعا في حديثه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ضرورة مواصلة التنسيق الروسي الإسرائيلي في سوريا، بغض النظر عن مقتل طاقم الطائرة الروسية "إيل-20" هناك.

    وقال مكتب رئيس الحكومة: "أكد نتنياهو أهمية مواصلة التنسيق في مجال الأمن بين إسرائيل وروسيا، والذي منع في السنوات الثلاث الأخيرة الكثير من الخسائر من كل الطرفين".

    وأكد نتنياهو، على عزم إسرائيل مواصلة مواجهة الوجود الإيراني في سوريا.

    وجاء في بيان المكتب الصحفي: "رئيس الوزراء نتنياهو أكد أن إسرائيل مصممة على الحيلولة دون تموضع الجيش الإيراني في سوريا والمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة لحزب الله".

    الموضوع:
    إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا (28)

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    أخبار روسيا الاتحادية, أخبار إسرائيل, تحطم طائرة حربية روسية, الحكومة الإسرائيلية, الكرملين, فلاديمير بوتين, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
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