الخارجية الأمريكية: لا نتوهم أن تتخذ روسيا الخطوات اللازمة لتجنب جولة ثانية من العقوبات

صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، أندريا طومبسون، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة لا تتوهم أن تتخذ روسيا الخطوات اللازمة لتجنب جولة ثانية من العقوبات المتعلقة "بقضية سكريبال".

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في شهادة طومبسون الخطية، التي تم إعدادها للإدلاء بها أمام مجلس الشيوخ "لقد فرضنا جولة أولى من العقوبات ضد روسيا، وهي ضرورية في إطار قانون الحد من التسلح الكيميائي والبيولوجي الصادر عام 1991… ودخلت حيز التنفيذ في 22 آب/ أغسطس. وأوضحنا لموسكو أننا سنستمر في تنفيذ تفويضاتنا في إطار هذا القانون وأنها يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للكشف عن أنشطتها المتعلقة بالأسلحة الكيميائية. إلا أننا لا نتوَهم أن تتخذ روسيا الخطوات اللازمة لتجنب العقوبات".

© Sputnik . Vitaliy Belousov ريابكوف: روسيا تستعد للرد عسكريا واقتصاديا على العقوبات الأمريكية

دخلت العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس/ آب، حول استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ صباح يوم الاثنين.

وفي إطار هذه العقوبات ينبغي على واشنطن إنهاء أية مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن "افتراض الرفض" منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنه سيتم "رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر" من قبل أية مؤسسة أمريكية.

فيما تطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي قد تدخل حيز التطبيق في نوفمبر/ تشرين الثاني، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.