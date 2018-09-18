بومبيو: حادث الطائرة الروسية يؤكد على أهمية التسوية السياسية في سوريا

وجاء في بيان الوزير: "الولايات المتحدة تعبر عن أسفها إزاء مقتل أفراد طاقم الطائرة الروسية التي تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للنظام السوري. إن حادث يوم أمس يذكرنا مجددا بضرورة إيجاد حل سلمي وسياسي للكثير من النزاعات في المنطقة التي تراكمت على بعضها".
وأضاف بومبيو أن "هذا (الحادث) يؤكد أيضا الحاجة لضرورة حل الصراع السوري بشكل عاجل، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وإنهاء العبور الاستفزازي لأنظمة الأسلحة الخطيرة من قبل إيران عبر سوريا — وهذا يشكل تهديدا للمنطقة".
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