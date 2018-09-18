وزيرا الخارجية التركي والأميركي يبحثان هاتفيا اتفاق إدلب

بحث وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، الاتفاق الروسي- التركي حول إدلب السورية.

أنطاكيا — سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أن " غاويش أوغلو أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي بشأن الاتفاق الروسي التركي حول إدلب".

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour شويغو يحدد مهلة لنزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة في إدلب السورية

وقرر الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعهما في سوتشي، أمس الاثنين، إنشاء منطقة فاصلة بطول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول الـ 15 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم ومسلحي "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا].

كما وقع وزيرا دفاع البلدين مذكرة بشأن ضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.