مقطع فيديو يتسبب في عزل رئيس جهاز المخابرات الألمانية

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعزل مدير جهاز الأمن الداخلي هانز جيورج ماسن، بعد اتهامات بالتعاطف مع اليمين المتطرف خلال مظاهرات جرت منذ فترة في مدينة كمينتس.

وبحسب "رويترز"، أضافت أن ماسن، الذي واجه اتهامات بالتعاطف مع اليمين المتطرف، سيصبح مسؤولا رفيعا في وزارة الداخلية بمجرد رحيله عن الجهاز.



© REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE ميركل ترفض تأكيد تقرير عن إقالة رئيس المخابرات الألمانية

وكان ماسن قد شكك في صحة مقطع فيديو يظهر فيه محتجون من اليمين المتطرف، وهم يلاحقون مهاجرين في مدينة كيمنتس بعد مقتل رجل ألماني طعنا.

وكانت ميركل قالت يوم الجمعة إن الائتلاف الحاكم لن ينهار بسبب مستقبل هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية (بي.إف.في) الذي تعرض لانتقادات.

وردت ميركل على سؤال عما إذا كان تقرير صحيفة "دي فيلت" صحيحا قائلة في مؤتمر صحفي "لا يسعني سوى تكرار ما قلته يوم الجمعة وهو ما يظل ساريا وليس هناك ما يضاف إليه".

هذا وكان المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد دعوا، إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من ترفض طلبات اللجوء الخاصة بهم بسرعة أكبر وذلك بعد غضب شعبي بسبب قضية فتاة ألمانية، يشتبه بأن شابا عراقيا اغتصبها وقتلها.