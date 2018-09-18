تفاصيل مثيرة... أول تسريبات من كتاب الممثلة الإباحية عن علاقتها الجنسية بترامب

عرضت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسريبات من كتاب الممثلة الإباحية، التي تزعم إقامتها علاقة جنسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2006.

وكشفت فصول من الكتاب، الذي سربته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، ويحمل اسم "Full Disclosure" أو "كشف كامل"، عن تفاصيل مثيرة بشأن علاقة ترامب بالممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وفقا للوكالة الفرنسية.

© REUTERS / REUTERS الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تروي أدق تفاصيل علاقتها الجنسية بترامب في كتاب

وتفصح ستورمي دانيالز في الكتاب، المنتظر طرحه في الأسواق في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول، إنها قد تكون حظيت مع ترامب بـ "العلاقة الجنسية الأقل إثارة لإعجابها" طوال حياتها.

وقالت في الكتاب: "ربما كان الجنس الأقل إثارة للإعجاب على الإطلاق، لكن من الواضح أن ترامب لا يشترك معي في هذا الرأي".

كما أن دانيالز شبهت ترامب بإحدى شخصيات لعبة الفيديو الشهيرة "ماريو كارت".

وتزعم صحيفة "ذا غارديان" أنها حصلت على نسخة من الكتاب، قبل طرحه في 2 أكتوبر، أي قبل شهر من الانتخابات النصفية الأمريكية الرئيسية.

Stormy Daniels claims Trump 'didn't want to be president' in her tell-all book 'Full Disclosure' https://t.co/OPH544WMy0 pic.twitter.com/3Avhb8KsDn — CNBC International (@CNBCi) September 18, 2018

وذكرت ستورمي دانيالز في كتابها، أنها التقت دونالد ترامب للمرة الأولى، في إحدى بطولات الغولف الشهيرة، المقامة على بحيرة تاهو في عام 2006، وذلك تزامنا مع إنجاب زوجته، ميلانيا ترامب لابنهما "بارون".

وقالت إنها طارحت الغرام مع ترامب في منزل "بنتهاوس" خاص به، بعد أن دعاها أحد حراسه الشخصيين لتناول طعام العشاء معه.

وأشارت ستورمي دانيالز في كتابها، أنها لم تصدق الصعود المذهل لدونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016، وتتذكر إخباره لها بأنه "لا يرغب حتى أن يكون رئيسا".

وتزعم دانيالز إنها ظلت على اتصال مع ترامب في عام 2007، أملا منها في أن يمنحها دور في برنامجه التلفزيوني الواقعي "The Apprentice".

وأضافت أنه أخبرها بأنه على استعداد أن يسمح لها بالغش في البرنامج الشهير، لكي تستمر في المزيد من حلقاته.

وأكد مايكل أفيناتي، محامي ستورمي دانيالز، بعد تقرير صحيفة "ذا غارديان"، أن "أهم ما في كتابها ليس الحديث عن وصفها لعلاقتها الجنسية مع ترامب، وإنما وصفها لحياتها، ودورها كإمرأة حديثة لا تخاف من مواجهة السلطة بالحقيقة".