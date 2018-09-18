ترامب: أمريكا ربما تبرم اتفاقا تجاريا مع الصين في وقت ما

© AP Photo / Susan Walsh ترامب يهدد بانتقام اقتصادي كبير وسريع ضد الصين

وقال ترامب للصحفيين، إن الولايات المتحدة تبرم اتفاقا مع الصين في وقت ما، وإن بلاده منفتحة دوما على المحادثات، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف ترامب، قبل أن يؤكد على تهديده بفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 267 مليار دولار إذا ردت بكين "لنا تأثير هائل على الصين، ونقوم بعمل جيد جدا مع الصين".

وردت الصين اليوم الثلاثاء بفرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة نحو 60 مليار دولار.

وقال ترامب "تريد الصين إجراء محادثات، ونحن منفتحون دوما على النقاش. لكن علينا أن نفعل شيئا".