ترامب يصف حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا بالمأساوي جدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن سوريا على الأرجح أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب سواحلها.

واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أنجي دودا في واشنطن اليوم الثلاثاء: "يبدو لي، على أساس مراجعة للحقائق، أن سوريا أسقطت طائرة روسية وعلمت أن 14 شخصا قتلوا على الأقل، وهذا أمر محزن جداً".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب: قرار قريب بعودة القوات الأمريكية من سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: "في السابع عشر من سبتمبر في حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، أثناء العودة إلى القاعدة الجوية "حميميم" فوق البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 35 كيلومترا من السواحل السورية فقد الاتصال بطاقم الطائرة الروسية "إيل — 20".

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه تم ضرب الطائرة الروسية "إيل-20" من قبل الدفاعات الجوية السورية ردا على الهجمات الإسرائيلية".

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا".