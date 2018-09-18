ترامب يصف حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق سوريا بالمأساوي جدا

واشنطن- سبوتنيك. وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أنجي دودا في واشنطن اليوم الثلاثاء: "يبدو لي، على أساس مراجعة للحقائق، أن سوريا أسقطت طائرة روسية وعلمت أن 14 شخصا قتلوا على الأقل، وهذا أمر محزن جداً".
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أنه تم ضرب الطائرة الروسية "إيل-20" من قبل الدفاعات الجوية السورية ردا على الهجمات الإسرائيلية".
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا".
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