مسؤول إيراني يحذر أوروبا من الثقة بترامب

حذر السفير الإيراني في هولندا الاتحاد الأوروبي من الثقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه تجاهل من خلال انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني 12 عاما من التفاوض ودور الاتحاد الأوروبي في هذا الاتفاق.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، تحدث السفير الإيراني علي رضا جهانغيري أمام جمع من النخب الهولنديين من سياسيين وتجار ودبلوماسيين سابقين وصحافيين في جمعية دي ویت (De Witte)، وقال: "إن إيران عملت بالتزاماتها في إطار تنفيذ الاتفاق النووي، والآن فهي تنتظر سائر الأطراف ليقدموا اقتراحاتهم الاقتصادية العملية".

© AFP 2018 / Majid Asgaripour المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يكشف لسبوتنيك قدرة إيران النووية

وأضاف جهانغيري: أن تنفيذ جميع بنود الاتفاق النووي من قبل إيران يثبت أن بلادنا تتحمل مسؤوليتها على الصعيد الدولي، وأنها جديرة بالثقة، وتتمسك بالاتفاقات التي توقعها. وفي المقابل فإن ترامب وبخروجه من الاتفاق النووي أثبت للجميع أنه منتهك للقوانين الدولية.

وتابع سفير إيران: من المؤسف أن سلوك ترامب هذا ليس فقط في مقابل الاتفاق النووي، بل أنه ومن المؤسف بشكل عام بصدد إضعاف العديد من المؤسسات والمعاهدات الدولية.

وتساءل جهانغيري: هل يمكن لأوروبا الآن أن تثق بترامب في حين أنه بخروجه من الاتفاق النووي تجاهل 12 عاما من التفاوض ودور الاتحاد الأوروبي في هذا الاتفاق.

وأشار سفير الجمهورية الإيرانية، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيدت وللمرة الثانية عشرة التزام إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، معربا عن أمله بأن يضع الاتحاد الأوروبي في اقتراحاته إلى إيران من أجل استمرار التعاون، موضوع ضمان شراء النفط الإيراني وتسهيل التبادل المصرفي أيضا.