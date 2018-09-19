الكوريتان الشمالية والجنوبية توقعان اتفاقا في المجال العسكري

سيئول — سبوتنيك. سيوقع الوثيقة، التي لم يتضح محتواها بعد، وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو، ووزير القوات المسلحة الشعبية لجمهورية كوريا الشمالية نو غوانغ تشول.
كان زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم جونغ أون، ومون جيه إن، بدأ اليوم الأربعاء، اليوم الثاني من المحادثات في بيونغ يانغ. وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المركز الصحفي في سيئول للقمة الخامسة بين الكوريتين.
يذكر أنه، خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية، التي تستغرق ثلاثة أيام يجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية مرتين، حيث يبحث تحسين العلاقات، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.
وكان قد اعلن مون جي إن، قبل توجه إلى بيونغ يانغ، أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
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